Zu einem „Fire-Owend“ und einem Tag der offenen Tür lädt die Wachenheimer Wehr am 22. und 23. Oktober ein. „Nach zwei Jahren Pause möchten wir am Samstag und Sonntag wieder mit Freunden, Förderern und Gästen feiern“, berichtet Wehrführer Thomas Münch. Am Samstag erwartet die Besucher im Feuerwehrgerätehaus in der Friedelsheimer Straße ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Bei freiem Eintritt können es sich die Gäste bei Getränken und einem vielseitigen kulinarischen Angebot gut gehen lassen. Ab 19 Uhr wird das DJ-Duo „Die Stereotypen“ für gute Stimmung sorgen. Am Sonntag laden die Kameraden der Wehr ab 11 zum Tag der offenen Tür ein. Zusätzlich können sich die Besucher dann über Kaffee und Kuchen und Gegrilltes freuen. Neben der Vorstellung ihres Ehrenamtes präsentiert die Feuerwehr am Sonntag auch Fahrzeuge und Ausrüstung.

Dabei sind auch Fahrzeuge der Wehren aus Haßloch, Neustadt, Deidesheim, Grünstadt und Speyer zu besichtigen. Die Drohneneinheit aus Deidesheim wird ihre Arbeit vorstellen. Für die kleinen Gäste hat die Jugendfeuerwehr ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.