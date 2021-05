Eigentlich hätte die Freiwillige Feuerwehr gern ihr beliebtes zünftiges Maifest wie gewohnt auf dem Wachenheimer Marktplatz gefeiert, aber die Pandemie hat ihr eigenes Drehbuch geschrieben und die Verantwortlichen vom Förderverein dazu bewogen, einen anderen Weg zu gehen.

„Da wir im vergangenen Jahr ganz auf unser Fest verzichtet haben, wollten wir den Leuten in diesem Jahr ihr eigenes Maifest für daheim ermöglichen“, sagt Wehrführer Thomas Münch. So konnten die Wachenheimer nach Vorbestellung am 1. Mai ihre Maifest-Pakete im Gerätehaus der Wehr abholen und zu Hause ein zünftiges Frühstück mit Weißwurst, Senf und Brezel sowie einem spritzigen Weißbier genießen und sich über die neueste Ausgabe des beigefügten Hexenblattes freuen. „Wir haben über 100 Pakete verkauft und konnten so zum ersten Mal wieder ein paar Einnahmen erzielen“, berichtet der Wehrführer, der daran erinnert, dass das beliebte Maifest bereits zum zweiten Mal nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Auch das Schlachtfest, das Ende Oktober immer zahlreiche Wachenheimer in das Gerätehaus in die Friedelsheimer Straße gelockt hat, wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden können. „Das ist natürlich schade, denn wir brauchen Geld, weil wir die Feuerwehr unterstützen wollen“, sagt Münch, der sich deshalb sehr über den Verkaufserlös gefreut hat. „Mit der ,Maifest für daheim’-Aktion wollten wir den Leuten auch zeigen, dass das Fest nicht eingeschlafen ist“, sagt der Feuerwehrmann.