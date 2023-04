Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat nach Angaben der Feuerwehr am Montag um 14.41 Uhr einen brennenden Mülleimer am Wachenheimer Bahnhof entdeckt und die Brandbekämpfer alarmiert. Die rückten mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften an und löschten das Feuer mittels Kleinlöschgerät ab. Um 15.30 Uhr konnten die Retter demnach die Heimfahrt antreten.