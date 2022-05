Nach dem Schneebruch vom 8. April, bei dem auch im Wachenheimer Wald hunderte von umgestürzten Bäumen und heruntergebrochenen Ästen die Rettungs- und Wanderwege unbegehbar machten, erklärte sich die Feuerwehr Wachenheim bereit, die Forstbehörde bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen. „Wir haben in der Gemarkung Burgtal/Große Liebedesch einen Löschteich und der Zufahrtsweg dorthin war versperrt“, berichtet Wehrführer Thomas Münch, der das bei einer Kontrollfahrt festgestellt hatte. „Nachdem wir beim Forstamt angefragt haben, ob wir die Bäume wegsägen dürfen, haben wir die Schäden am vergangenen Freitag beseitigt und die Zufahrt wieder freibekommen“. Für Münch und vier weitere Kameraden war der Einsatz eine willkommene Übung, um die Kenntnisse beim Einsatz der Motorsäge wieder aufzufrischen. „25 Mitglieder unserer Wehr hatten im September des vergangenen Jahr einen Motorsäge-Lehrgang gemacht und so konnten wir unter Beweis stellen, dass wir das Gerät nach wie vor beherrschen“, sagt der Wehrführer, für den solche Übungen wichtig sind, um die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft in Gefahrensituationen zu gewährleisten. So hätte man das Nützliche mit einem sinnvollen Übungseinsatz verbinden können.