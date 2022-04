Ein Brand im Dachgeschoss eines Wachenheimer Wohnhauses hat in der Nacht auf Sonntag einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Die Bewohner wurden demnach mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Laut Polizeibericht hatte das Ehepaar die Einsatzkräfte selbst verständigt, sich dann aber nochmals in das brennende Haus begeben. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar.

