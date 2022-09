Dieses kleine Fenster in Wachenheim gehört zu einem fast 200 Jahre alten Innenhof und bleibt meist im Verborgenen. Doch manchmal öffnen sich private Räume für die Öffentlichkeit. So war es vor einigen Tagen bei der Veranstaltung „Kleine Heimaten“: Im Rahmen des kulturellen Spaziergangs wurden in der Wachenheimer Altstadt mehrere Gärten und Höfe zugänglich. Das Angebot nutzten Besucher, um die dortigen Vorstellungen zu erleben, aber auch für viele Begegnungen.

Näheres Kennenlernen der Bewohner und ihres jeweiligen Heims gehörten dazu. Dazu passt die Symbolik von Fenstern, die für Offenheit und Kontaktaufnahme stehen. Unser Beispiel eines zeitweilig geöffneten Anwesens gehört Familie De Norre und liegt in der Mühlgasse. Es wurde 1825 erbaut.

Die kleine quadratische Fensteröffnung ist eingefasst in hellen Sandstein. Mit sorgfältig heraus gearbeiteter Profilierung zeigt sich der obere Abschluss, während die beiden geriffelten Seitenteile in ihrer Aussparung einen dekorativen Schnörkel aufweisen. Zusätzlich geschmückt wird das Fenster durch die schöne französische Skulptur eines ländlich gekleideten Kindes.