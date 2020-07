Sie haben hauchzarte Flügel und scheinen mit Leichtigkeit durch die Räume zu flattern: Weit über 100 Schmetterlinge schmücken seit einigen Tagen die Fenster des Wachenheimer Bürgerspitals.

„Wir wollen was basteln“, schrieb die kleine Anna in einem Brief an den Leiter der Einrichtung, Bernd Brosig. Anna gehört zu den „Hasen“ der Kindertagesstätte Pusteblume. Die Bastel-Idee kam von ihr und Freundin Laura, und alle Kinder der Kita machten mit.

Jetzt verschönern die farbenfrohen Falter viele Fenster des Bürgerspitals, in dem moderne Architektur und der historisierende Stil der Gründerzeit auf gelungene Weise zusammenfinden. Der ältere Gebäudekomplex entstand vor rund 140 Jahren als wohltätige Einrichtung und wurde 1885 eingeweiht.

Auf die Mauern aus hellem und rotem Sandstein mit mehreren nachträglich verschlossenen Fenstern scheint dieser Schmetterling zuzufliegen. Die Kinder haben ihre Tierformen aus Transparentpapier gefaltet, sodass sie im Licht umso intensiver wirken. Sie schweben dahin wie Sinnbilder für eine geglückte Verbindung von Jung und Alt.