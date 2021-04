Am Mittwochvormittag hat die Polizei Fahrradfahrer am Parkplatz „Weinstraßenfenster“ zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim kontrolliert. Von 20 kontrollierten Fahrrädern mussten laut Polizei acht Räder beanstandet werden. Unter den festgestellten Verstößen waren fehlende Klingeln oder Lichter sowie in einem Fall die Beeinträchtigung des Gehörs durch Kopfhörer. Entsprechende Verwarnungen wurden ausgesprochen, zudem Mängelberichte ausgestellt.