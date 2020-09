Am Montag gegen 11.30 Uhr hat ein Autofahrer laut Polizei eine 52-jährige Fahrradfahrerin in Wachenheim gefährdet. Sie war in der Weinstraße in Richtung Forst unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Weinstraße/Waldstraße fuhr die Frau während der Gelbphase in die Kreuzung und hörte hinter sich laute Motorengeräusche. Plötzlich zog ein weißer Pkw an ihr vorbei und bog rechts ab, wobei er ihren Fahrweg geschnitten haben soll. Die 52-Jährige konnte noch reflexartig das Fahrrad nach rechts einlenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie stürzte nicht und wurde nicht verletzt. Hinweise auf das amtliche Kennzeichen liegen den Beamten nach eigenen Angaben vor und die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers laufen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.