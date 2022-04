Am Montag gegen 7 Uhr hat sich laut Polizei ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Wachenheim, in Höhe des dortigen Einkaufsmarkts, verletzt. Der Mann war mit seinem Rennrad unterwegs, berührte vermutlich den Bordstein, stürzte und verletzte sich dabei an Oberkörper und Kopf. Der Verletzte wurde beim Eintreffen der Polizei bereits vom Deutschen Roten Kreuz medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Verkehrsunfall war nach jetzigem Ermittlungsstand kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Am Rennrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.