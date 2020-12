Am Donnerstag sind mehrere Radfahrer zwischen 18 und 18.20 Uhr an der Pegauer Straße entlanggefahren. Aus dieser Gruppe trat nach Polizeiangaben einer der Radfahrer mehrmals gegen einen Holzzaun am Grundstück der Hausnummer 12 und beschädigte diesen. Der Täter ist noch unbekannt, die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.