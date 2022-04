Wegen eines Defekts an einer Wasserleitung bleibt die Weinstraße bis Freitag gesperrt. Ausgetretenes Wasser hat die Fahrbahn unterspült.

Bauhofleiter Christian Klug berichtet, dass einer seiner Mitarbeiter am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die Fahrbahnabsenkung neben einem Kanaldeckel in der Weinstraße in Höhe der Tourist-Info bemerkt hat. Nach Abstimmung mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Stadtwerken und Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde die Straße gesperrt. Die Ursache: Wie der technische Leiter der Stadtwerke, Meik Erich, mitteilt, war die Gummidichtung eines Schiebers defekt, so dass Wasser ungehindert austreten konnte und im Laufe der Zeit die Fahrbahndecke unterspült hat. „Den Defekt haben wir nicht bemerkt, das muss ein längerer schleichender Prozess gewesen sein“, erklärt Erich. Die Reparaturarbeiten dauerten am Mittwoch bis in die späte Nacht an und wurden am Donnerstagmorgen fortgesetzt.

Auch ein Kanal ist defekt

Dabei wurde auch ein defekter Kanal entdeckt, der im Zuge der Reparaturarbeiten saniert wurde. Wie ein Sprecher der beauftragten Baufirma Mersinger mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich am Freitag beendet sein, so dass die Weinstraße gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden kann. Bis dahin bleibt sie von der Bahnhofstraße bis zur Ringstraße komplett gesperrt.

Der Autoverkehr wird bereits an der Ampelkreuzung von Wein- und Waldstraße in Richtung Friedelsheim oder durch die Waldstraße umgeleitet. Wer aus Richtung Deidesheim kommt, wird durch die Ringstraße geführt.