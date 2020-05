Die Polizei kontrollierte am Sonntag im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr an mehreren Punkten in Bad Dürkheim und Wachenheim die Einhaltung des vorgeschriebenen Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Straßenabschnitten.

Mit 85 durchs Jägerthal

Im Jägerthal überschritt ein Fahrzeugführer bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde das Tempolimit um 15 km/h. Bei einer weiteren Kontrolle in der Waldstraße in Wachenheim wurden die kontrollierenden Beamten von Passanten angesprochen, die die polizeilichen Kontrollen wohlwollend registrierten. Insgesamt sprach die Polizei gegen fünf Fahrzeugführer Verwarnungen aus.