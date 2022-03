Wird es bei der Verwaltung in Wachenheim eine externe Organsiationsuntersuchung geben? Der Verbandsgemeinderat ist sich nicht einig und hat das Thema vertagt.

Unter anderem organisatorische Veränderungen wie die Schaffung eines Abwasserwerks im Eigenbetrieb haben die Fraktionen FWG, Grüne und SPD nach eigener Aussage dazu geführt, die externe Untersuchung zu beantragen. Abläufe, Prozesse und Personalbedarf sollen nach ihrem Willen untersucht werden. Die Fraktionen beziehen sich in ihrem Antrag auch auf die Digitalisierungsstrategie der Verwaltung. „Ziel ist eine Verbesserung der Stakeholder-Zufriedenheit und ein wirtschaftliches und zukunftsfähiges Verwaltungshandeln“, so die Fraktionen. Unter Stakeholdern verstehen sie nach eigener Darstellung die Mitarbeiter der Verwaltung und Bürger der Verbandsgemeinde.

Bechtel sieht „viel Misstrauen“

Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) kritisierte den Antrag. „Genau verstanden habe ich ihn nicht“, sagte er. Ein Abwasserwerk im Eigenbetrieb sei nichts Ungewöhnliches. Die neue Lage sei eine „Win-Win-Situation“, so Bechtel, der sich durch den Antrag mit „viel Misstrauen“ konfrontiert sah. Er betonte, die Verwaltung werde ohnehin von außen kontrolliert und verwies in diesem Zusammenhang auf ein Personalbedarfsgutachten. Er kritisierte, dass im Gutachten von „diversen Werken“ die Rede sei, dabei habe die VG nur eines mit den Abwasserwerken. Da anscheinend nicht bekannt sei, was die Verwaltung mache, schlage er eine Informationsveranstaltung vor.

„Übliche Untersuchungen“

„Der Hintergrund ist nicht das, was Sie vermuten“, sagte FWG-Fraktionssprecherin Heike Ditrich. Es sei stattdessen ein Verbesserungsvorschlag. Durch die Untersuchung gebe es nicht nur einen Blick von außen, auch die Verwaltungsprozesse würden transparenter. „Derartige Untersuchungen sind üblich“, sagte sie.

Für Marcus Scholz (CDU) hatte der Antrag nach eigener Aussage ein „Geschmäckle“ und strategische Absichten. Mit Qualitätsverbesserung beschäftige sich die Verwaltung tagtäglich. Für externe Beratungen seien sechsstellige Summen fällig. Das Gutachten werde sich durch seine Verbesserungsvorschläge selbst tragen, entgegnete Ditrich.