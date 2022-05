Nach der pandemiebedingten Pause ist es am Samstag endlich wieder so weit: Die Wachenheimer Landjugend feiert das beliebte Schlinzelgasse-Fest. Nach der Premiere 2016 anlässlich des Stadtjubiläums feiert das schöne Straßenfest in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Das Fest findet in der Bahnhofstraße im Abschnitt zwischen dem Abzweig zum Rathausplatz und der Weinstraße statt. Dass es nicht Bahnhofstraßen-Fest, sondern Schlinzelgasse-Fest heißt, liegt daran, dass der obere Abschnitt der Bahnhofstraße bis ins 19. Jahrhundert Schlinzelgasse genannt wurde. Dort sollen sich der Überlieferung zufolge „Schlingel“ – oder auch Faulpelze – aufgehalten haben und lässig umhergegangen sein, was auch als „schlenzen“ bezeichnet wurde. Wie Lucas Peter von der Landjugend mitteilt, beginnt das Fest bereits um 16 Uhr und wird um 18 Uhr von der Wachenheimer Weinprinzessin Svenja offiziell eröffnet. Ab 19 Uhr sorgt die Band „Grey“ für den musikalischen Rahmen. Peter versichert weiter, dass für das leibliche Wohl mit Speis und Trank bestens gesorgt sei. Die Kleinen werden im Spielmobil und beim Kinderschminken bespaßt.