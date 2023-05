Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ernte gut, alles gut: Förderschüler der Siegmund-Crämer-Schule in Bad Dürkheim haben am Donnerstag den Lohn ihrer Arbeit eingebracht. Sie hatten am landesweiten Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ teilgenommen und mit Eifer die von ihnen selbst gepflanzten Kartoffeln aus fünf Hochbeeten ausgegraben.

Dabei ernteten die Kinder Lob von höchster Stelle. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wandte sich in einem Video-Grußwort an die Nachwuchslandwirte: