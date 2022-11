Kunden der Wachenheimer Stadtwerke zahlen künftig weniger für Gas, aber mehr für Strom. Das hat der Wachenheimer Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Bei den Nachzahlungen zeigte sich Werkleiter Dieter Panzer optimistisch.

Wie berichtet, senken die Stadtwerke den Gaspreis im gängigsten Tarif auf 14,58 Cent pro Kilowattstunde. (bisher 18,86 Cent). Steigen soll hingegen der Strompreis. Hier zahlen Kunden im am häufigsten gewählten Tarif ab 1. Januar des kommenden Jahres 29,81 Cent brutto für die Kilowattstunde (bisher 23,86 Cent). Werkleiter Dieter Panzer betonte, dass die Kunden deutlich weniger Energie verbrauchen würden als sonst.

Verbrauch geht zurück

So seien 21 Prozent weniger Gas in diesem Jahr verbraucht worden als im Vorjahr. Im Vergleich mit dem milderen Jahr 2020 seien es noch neun Prozent. „Es wird Energie gespart, das sieht man auch in der Wasserabgabemenge“, so Panzer. Trotz des warmen Sommers sei nur eine mittlere Menge verbraucht worden. Auch der Stromverbrauch gehe zurück. Aufgrund verschiedener Aspekte wie den Entlastungsmaßnahmen wird es nach Einschätzung von Panzer „voraussichtlich nicht zu so hohen Nachzahlungen“ kommen wie viele Verbraucher lange befürchtet hatten.

Die Preise der Stadtwerke seien immer noch „sensationell günstig“, sagte Marcus Scholz (CDU). Die Werke leisteten einen Beitrag, die Probleme durch Energiekrise und Inflation abzufedern. Er betonte, dass die Werke ausschließlich Naturstrom anbieten.