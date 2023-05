Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wäre ein weiterer Schritt in Richtung Supermarkt im Bischofsgarten: Der Verbandsgemeinderat Wachenheim kann in seiner Sitzung am Montag, 5. Juli, 19 Uhr, in der Friedelsheimer Schwabenbachhalle sein Einzelhandelskonzept auf den Weg bringen. Damit soll auch das sogenannte Zielabweichungsverfahren weitergeführt werden.

Dies ist notwendig, um im Wachenheimer Bischofsgarten einen Supermarkt bauen zu können. Weil das vorgesehene Gelände über der Bahnlinie liegt, gilt es als Außenbereich. Um diesen bebauen