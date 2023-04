Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Auto, das in eine Menge rast – es wäre der Alptraum für jedes Fest. Für mehr Sicherheit sollen neue Anforderungen sorgen. Doch das kostet Geld. Deidesheim verlangt bereits Eintritt für seine Kerwe. Kann das beim Wurstmarkt auch passieren?

Weit weg sind die Auswirkungen einer Schreckenstat schon lange nicht mehr. Als am 12. Juni ein Ellerstadter wahrscheinlich mit Absicht in vier Radfahrer in Mannheim fuhr, war das Thema ganz nah.