Die Weinstraße in Wachenheim ist von 12. April bis voraussichtlich 6. August zwischen der Kreuzung Wein- und Waldstraße sowie Friedelsheimer Straße und der Stadtzufahrt in Höhe der Stadtmauer komplett für den Verkehr gesperrt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt. Für diesen Zeitraum sind Bauarbeiten geplant. So werden die Fahrbahndecke und die Gehwege erneuert sowie eine Querungshilfe gebaut. Außerdem sollen im Bereich der Kreuzung die Borde an den Gehwegen teilweise abgesenkt und die Querungswege markiert werden. Dadurch will man die Sicherheit für Fußgänger erhöhen. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Im ersten Bauabschnitt, der nach Angaben der Verwaltung wahrscheinlich bis 30. April dauern wird, wird auch ein Teil der Kreuzung Wein- und Waldstraße sowie Friedelsheimer Straße gesperrt. Befahrbar in dieser Zeit ist nur der Straßenbereich Wald- und Weinstraße. Nach Ende dieses Bauabschnitts wird die Friedelsheimer Straße wieder befahrbar sein. Die Arbeiten verursachen auch Einschränkungen für Fußgänger. Für den Fahrzeugverkehr wird eine überörtliche Umleitung über die Bundesstraße 271 ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer werden über die Waldstraße und die Straße Im Pfortenstück sowie die Raingasse entlang der Stadtmauer umgeleitet.