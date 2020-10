Als harmlos hat sich ein vermeintlicher Brand am Montag gegen 12 Uhr in Wachenheim entpuppt. Ein Anwohner hatte von der Waldstraße aus Rauch aus Richtung Schlossgasse kommend bei der Rettungsleitstelle gemeldet.

Grünschnitt in Metalltonne verbrannt

Die angerückten Polizisten und Feuerwehrleute ermittelten die Ursache: Ein Mann hatte in seinem Garten kontrolliert Kleinstmengen an Grünschnitt in einer Metalltonne verbrannt. Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.