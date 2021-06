Hermann Stuckatz ist mit seinem über 30 Jahre alten Traktor „Fortschritt ZT323A“ vom thüringischen Bad Berka, einer der fünf Dürkheimer Partnerstädte, fünf Tage lang in die schöne Pfalz getuckert.

„Manchmal muss man ungewöhnliche Wege beschreiten, um die Gemeinsamkeiten, die uns in Deutschland verbinden, ins Gedächtnis zu rufen“, sagt Hermann Stuckatz. Er hat das sehr wörtlich genommen. Der Traktor mit Kabine, der ab 1984 in der DDR gebaut wurde, hat gen Weinstraße einen Wohn- und einen Bagageanhänger hinter sich hergezogen. Und das über die stramme Strecke von gut 600 Kilometern von Bad Berka über Eisenach, Gießen, Koblenz und Kröv in die Vorderpfalz. Begleitet wurde Stuckatz laut Rainer Sahler, Vertreter des Partnerstädtevereins, von Susanne und Jürgen Wellenhöfer vom Regionalsender Bad Berka TV, die über die ungewöhnliche Reise eine Reportage drehten. Sahler empfing das Bad-Berka-Trio und zeigte den Gästen die Schönheit der Stadt und der Umgebung.

Anlass der Fahrt durch Feld und Flur war das 30-jährige Bestehen der Verbindung zwischen Bad Berka und Bad Dürkheim, die 2015 in eine offizielle Partnerschaft mündete. Dabei wäre „eine solche Fahrt zu Zeiten, als mein Traktor gebaut wurde, völlig undenkbar gewesen“, erinnert Stuckatz auch an die Zeit vor der Wiedervereinigung. Am Montag machte sich das Trio dann schon wieder auf den langen Heimweg. Weitere Infos zum Partnerstädteverein gibt es online auf www.psv-bad-duerkheim.de.