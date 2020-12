Unbekannte sind während der vergangenen Tage in die Schulturnhalle in Wachenheim eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Turnmatten auf dem Boden verteilt

Aufgefallen ist einem Hausmeister ein offenes Fenster am Montag, 28. Dezember, gegen 8 Uhr. In der Halle war zwar niemand mehr, es wurde aber eine leere Getränkeflasche gefunden, mehrere Turnmatten waren auf dem Boden ausgebreitet und auf dem Boden waren schwarze Bremsspuren zu sehen, vermutlich von einem Fahrrad.

Täter hatten wohl Originalschlüssel für Halle

Vermutlich sind der oder die Täter mit einem Originalschlüssel in die Halle gelangt, denn es gab keine Aufbruchspuren. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Schule ein solcher Schlüssel im Frühjahr abhanden gekommen. Gegen die Einbrecher wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.