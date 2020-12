Zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus am Mundhardter Hof in Wachenheim ist es laut Polizei zwischen Samstag und Mittwoch, 15 Uhr, gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss der Gartentür auf und gelangten so auf das Grundstück. Dort hebelten sie am Wochenendhaus sowohl die Kellertür als auch die Haupteingangstür auf. Dadurch entstand ein Schaden von 3000 Euro. Zudem durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem eine Bluetoothbox sowie eine Stereoanlage. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.