In ein Einfamilienhaus in der Pegauer Straße ist eingebrochen worden. Das meldet die Polizei. Laut Bericht lag der Zeitraum der Tat zwischen Freitag, 2. Oktober, und Montag, 12. Oktober. In dieser Zeit kümmerte sich eine Nachbarin der Bewohner um das Haus. Sie verständigte auch die Polizei.

Noch ist unklar, was gestohlen wurde

Nach bisherigen Ermittlungen hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. In Inneren durchwühlten sie alle Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.