Anja Morris wurde am vergangenen Sonntag 59 Jahre alt – und wird ihren Geburtstag so schnell nicht vergessen. Die Wachenheimerin sitzt im Rollstuhl und gehört zur Corona-Risikogruppe. Da hat ihr Mann John kurzerhand ein Corona-Schutzzelt aus Duschvorhängen konstruiert und vor der Tür aufgebaut. „Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich meistens im Wohn- oder Schlafzimmer bin. Mein Mann hat nur zu mir gesagt, ich soll um 11 Uhr angezogen sein“, erzählt Morris. Erst dachte sie, er wolle ihr im Garten etwas zeigen – doch dann kam die Überraschung: „Er hat sogar ein Podest gebaut und Tische aufgestellt für die Gäste mit Abstandsmarkierungen und beschriftetem Ein- und Ausgang“, erzählt sie. Und alles in ihrer Lieblingsfarbe: in rosa. Für Freunde, Familie und Kollegen, die abwechselnd kamen, gab es kleine Piccolo-Fläschchen und Tütchen mit Kuchen vor der Tür. Durch den Duschvorhang konnten sie sich unterhalten und gemeinsam auf den Geburtstag anstoßen. „Alles Corona-gerecht“, sagt die Psychologin und lacht. In den drei Stunden Geburtstagsparty seien insgesamt etwa 30 Leute da gewesen.