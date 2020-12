Am Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr haben nach Polizeiangaben insgesamt zwölf Bürger in Bad Dürkheim und Wachenheim Anrufe Enkeltrick-Betrügern und falschen Polizeibeamten bekommen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Enkelkinder der Angerufenen beziehungsweise als Polizisten aus. Die Angerufenen reagierten jedoch vorbildlich, beendeten jeweils das Gespräch und verständigten ihre richtigen Angehörigen und die richtige Polizei. „Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden“, stellen die echten Beamten fest. Die Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, möge sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.