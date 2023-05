Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weinstraße in Wachenheim soll in dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Waldstraße/ Friedelsheimer Straße und der Stadtmauer, entgegen der bisherigen Planung, nicht nur saniert, sondern komplett erneuert werden. Dadurch steigen die Kosten von rund 272.000 Euro auf etwa 451.000 Euro. Dem stimmte der Stadtrat am Montag kommentarlos zu, doch debattierte er eine Stunde über Querungen, Tempo 30 und Mauern.

Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) erinnerte daran, dass die Arbeiten an dem Straßenabschnitt eigentlich schon im vergangenen Jahr hätten abgeschlossen sein sollen. Vorgesehen