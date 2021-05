Ein hübsches Geschenk, einen Scheck über 10.000 Euro, konnte der Wachenheimer Kellermeister Theo Baßler genau zu seinem 54. Geburtstag am Freitag aus der Hand des Vorstandsmitgliedes der Sparkasse Rhein-Haardt, Georg Lixenfeld, entgegennehmen.

Möglich gemacht hat das die Teilnahme von Baßler am PS-Sparen der Bank, an dem er und seine Frau Andrea jeden Monat mit 14 Losen dabei sind. Bei der Zusatzauslosung der Sparkasse im März war dem Ehepaar aus Wachenheim das Glück hold.Er gelte als sehr geduldig und ausdauernd, hatte sich Lixenfeld für die Übergabe des Geldes über den Gewinner, den Kellermeister bei den Wachtenburg Winzern, Theo Baßler, kundig gemacht. Nun habe ihm seine Ausdauer auch Glück in Form eines Gewinnes gebracht, sagte Lixenfeld. Ein PS-Los kostet fünf Euro. Ein Euro ist der Einsatz für die Teilnahme an der Verlosung, vier Euro gehen auf das Konto des Losinhabers.

Geld geht in Urlaub mit ganzer Familie

Das Ehepaar Baßler nutzt diese Spargroschen gerne für den jährlichen Urlaub, wie beide berichteten. Mit dem unerwarteten 10.000-Euro-Segen hat das Ehepaar auch schon feste Pläne: Ein Urlaub mit der ganzen Familie, zu der zwei erwachsene Kinder gehören, in Dubai. Diese Reise war schon für 2020 geplant, zweimal musste sie wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Dieses Jahr macht Familie Baßler erst einmal noch Urlaub in Deutschland, aber nächstes Jahr soll der Traum von Dubai dann wahr werden. „Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen, als wir von dem Gewinn erzählt haben“, berichtete Andrea Baßler. Sie sollen nämlich von dem „Schmankerl“ auch profitieren. Vor fünf Jahren begannen die Baßlers mit dem Kauf von fünf Losen, im vergangenen Jahr erhöhten sie ihr Kontingent auf 14 Lose.

Hausbanker informiert die glücklichen Gewinner

Unterrichtet von dem frohen Ereignis wurde die Familie von ihrem zuständigen Banker aus der Wachenheimer Filiale, Marcel Mollemeyer. Der habe zunächst die Überraschung steigern wollen und gesagt, er wolle ihm „etwas verkaufen“, berichtet Theo Baßler schmunzelnd. Dass er ihm eine freudige Nachricht „verkaufen“ wollte, habe er nicht geahnt, so das Geburtstagskind im Rückblick, bis Mollemeyer dann mit der Sprache herausrückte. Zunächst habe er „total ungläubig“ reagiert, gestand der Gewinner. Es habe etwas gebraucht, bis sich die Nachricht bei ihm gesetzt hatte. Mit der Sparform, die ihnen dieses Glück beschert hat, will das Ehepaar Baßler weitermachen und auch zukünftig mit dem angesparten Geld die Urlaubskasse aufbessern.