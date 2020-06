Polizeikontrollen im Stadtgebiet von Bad Dürkheim und Wachenheim haben einige Verstöße erbracht. Am Freitag warden die Beamten zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr in Höhe des Weinstraßenfensters an der L 516 und im Bereich In den Almen aktiv.

Sieben Fahrer missachten Verbot

An der L 516 gab es zwei Beanstandungen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. In den Almen missachteten sieben Autofahrer das Durchfahrtsverbot. Die Polizei weist darauf hin, dass nach dem seit 28. April geltenden neuen Bußgeldkatalog die Strafe für die Missachtung des Durchfahrtsverbots von 20 auf 50 Euro gestiegen ist.

Keine Beanstandungen bei Tempokontrolle

Von 14.30 bis 15.40 Uhr hat die Polizei in der Waldstraße in Wachenheim und in der Kirchstraße in Bad Dürkheim die Geschwindigkeit kontrolliert. Hier war niemand zu schnell unterwegs.