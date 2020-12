Wegen einer Bürgerbeschwerde kontrollierte die Polizei am Mittwochmorgen zwischen sieben und acht Uhr das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg zwischen den Straßen „In den Weingärten“ und „Im Neuhaus“. Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten fünf Fahrzeuge fest, die bei Erblicken des Streifenwagens scheinbar ihr Fehlverhalten erkannten, schnell wendeten und in die andere Richtung fuhren. Alle Fahrzeuge kamen aus den angrenzenden Wohngebieten, so die Polizei.