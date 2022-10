Für ein riskantes Überholmanöver zwischen Friedelsheim und Wachenheim, in dessen Folge es zu einem Unfall kam, sucht die Polizei Bad Dürkheim Zeugen: Demnach war ein 49-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit seinem Citroen auf der L525 aus Friedelsheim kommend in Fahrtrichtung Wachenheim. Auf Höhe des Sportparks wurde er von einem bislang unbekannten Fahrer eines grauen Skoda überholt. Dieser scherte nach Polizeiangaben mit deutlich zu geringem Abstand vor dem Citroen ein, weswegen dieser leicht nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch touchierte der Citroen einen Leitpfosten.

Der Fahrer des Skoda entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.