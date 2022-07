Das Sommerfest mit Spendenschwimmen der DLRG Bad Dürkheim-Wachenheim hat nach zweijähriger wieder Pause im Freibad Wachenheim stattgefunden. In und um das Schwimmbecken hatte die DLRG-Jugend viele Spiele für Kinder organisiert. Die längste Schlange allerdings bildete sich vor den Wasserlaufbällen. Die Kinder durften an Land in die Ballhülle einsteigen. Danach wurde diese verschlossen, mit Luft befüllt und in ein dafür extra aufgebautes Wasserbecken gerollt. Nun konnten die Kleinen durch Laufen die Bälle im Wasser fortbewegen. „Ein Riesenspaß“, erklären die Organisatoren.

Für das Spendenschwimmen hatte sich jeder der 42 Teilnehmer einen oder mehrere Sponsoren gesucht, der oder die pro geschwommener Bahn einen bestimmten Geldbetrag spendete. Das spornte vor allem die Jüngeren an, alles zu geben und persönliche Rekorde im Dauerschwimmen aufzustellen. Insgesamt schwammen die Sportler 2232 Bahnen. Am Ende überreichte DLRG-Vorsitzende Stephanie Galante dem Team des ASB-Wünschewagens einen symbolischen Scheck über fast 4800 Euro. Zudem dankte sie Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU), der Stadt Wachenheim und den Stadtwerken mit einer Spende von 800 Euro für einen neuen Leinenwagen. Das Foto zeigt Neo Piller, der 60 Bahnen schwamm. Der jüngste Teilnehmer, Matti Langbein, absolvierte drei Bahnen. Die längste Strecke legten Jonathan Johannes und Oliver Clauder mit jeweils 150 Bahnen zurück.