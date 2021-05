Mit Verspätung waren die Tischtennisspieler wegen der Covid-19-Pandemie in die Saison gestartet und wurden nun, wie fast alle Sportarten, ausgebremst. Die Runde ist aber nur unterbrochen. Wie haben sich die Vereine bisher geschlagen?

Ein großes Stoppschild prangt auf der Internetseite des Pfälzischen Tischtennisverbandes (PTTV). Am späten Donnerstagabend hat sich der PTTV dazu entschlossen, den Ligen- und Pokalspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie vorerst zu unterbrechen. Die Saison wird jedoch nicht abgebrochen. Wie der Pfalzverband sagt, sei aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit dem Virus sowie der neuen Bestimmungen in Rheinland-Pfalz keine andere Wahl geblieben, als die Wettbewerbe auszusetzen. „Wir hoffen, die Vorrunde später doch noch spielen zu können“, schreibt PTTV-Präsident Heiner Kronemeyer. Ebenfalls ausgesetzt wird das Stützpunkttraining. Andere Landesverbände, wie Westfalen, haben sich dazu entschlossen bis Ende des Jahres den Spielbetrieb nicht wieder aufzunehmen.

Klares Ziel für Wiederaufnahme

Im Pfälzischen Tischtennisverband wurde die Liga mal mit einem klar bestimmten Ziel, wann weitergespielt werden soll, unterbrochen. „Aus sportlicher Sicht ist das natürlich sehr schade“, sagt Sabrina Wehrhahn vom Damen-Pfalzligisten TuS Wachenheim. Wie sie berichtet, haben sich die Verantwortlichen des Vereins viele Gedanken um ein Hygienekonzept gemacht, das auch umgesetzt worden sei. „Allgemein gesehen, ist die Entscheidung nachvollziehbar und vernünftig“, fügt Wehrhahn an. Ähnlich die Lage beim TTC Bad Dürkheim. „ Für uns als Verein mit gesellschaftlichem Auftrag ist es natürlich sehr schade, dass wir unser Training nicht mehr ausführen können. Durch Investitionen und ein stimmiges Konzept konnten wir Sicherheit beim Training ermöglichen“, berichtet Nicolas Schramm, Pressesprecher des TTC. „Wie stehen hinter dieser Entscheidung. Auch aufgrund der Unsicherheiten, die existieren. Im Nachhinein wird man die Situation vielleicht anders beurteilen. Momentan müssen wir die Entscheidung einfach so akzeptieren wie sie ist, auch wenn es für den Sport und die aktuelle Runde sehr schade ist“, sagt Schramm. Eine Übersicht über den derzeitigen Stand der Vereine:

2. Pfalzliga Ost Damen

Die Damen des TuS Wachenheim legten einen starken Saisonstart hin. Nach drei Spielen konnten sie 5:1 Punkte und den zweiten Tabellenplatz vorweisen. Annika Muhrer, das TuS-Küken, gewann bislang alle ihre sechs Einzelpartien. Judith Rohr (7:2) und Ann-Kathrin Renfer (6:3) waren die Säulen im Team.

Herren Bezirksliga

Der TTC Bad Dürkheim musste mit dem Abgang von Andreas Teiche einen schmerzlichen Verlust hinnehmen. Der Spitzenspieler fehlt an allen Ecken und Enden, das zeigt sich an den 0:8 Punkten nach vier Partien. Einzig der Kapitän Christopher Müller hat mit 6:2-Siegen eine positive Bilanz aufzuweisen. Das wird schwer werden den Klassenerhalt zu sichern.

Bezirksklasse Nord

Der TuS Bobenheim/Berg mischt nach vier Erfolgen aus den ersten fünf Partien ganz weit vorne mit und überrascht damit ein Stück weit. Mit Steffen Nikolaus wurde ein Topmann verpflichtet, der die Mannschaft von Kapitän Stefan Leist enorm weiter bringt. 9:1-Siege hat Nikolaus eingespielt, ebenso Anette Kern. Auch Ulli Kronenberger hat einen starken Lauf und siegte in acht von zehn Spielen. Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat der TuS pfalzweit für seine strikte Durchsetzung der Hygienebestimmungen.

Bezirksklasse Süd

Der TuS Wachenheim ist seit längerer Zeit gewohnt gegen den Abstieg zu spielen. Es deutete sich aber in den ersten Partien an, dass dies in diesem Jahr nicht so sein wird. Zwar kamen bereits elf Spieler im Teams zum Einsatz, doch gepunktet wird konstant. Sechs Punkte waren es in fünf Partien, die auf die Habenseite der Mannschaft von Kapitän Olaf Schäfer wanderten. Für den TV Ellerstadt hingegen zeigt sich nach fünf Partien, dass es in dieser Spielklasse doch hart wird. In dieser Saison hieß es: 0:12, 2:10 und gleich dreimal 3:9 gegen den TVE – das war deutlich.

Kreisliga Süd-Ost

Die TVF Gönnheim starteten mit 3:1 Punkten stark in die Runde musste dann aber gleich drei Niederlagen in Serie verkraften. Ganz stark zeigt sich in dieser Saison TVF-Spitzenspieler Michael Depper, der bereits 8:2-Siege einfuhr .

Kreisliga Süd-West

Der TV Kallstadt und der TuS Wachenheim II spielen in dieser Liga eine Rolle und kamen beide mit 6:4 Punkten ordentlich aus den Startlöchern. Die Wachenheimer haben mit Maximilian Schleifer einen jungen Spieler, der bei seinen vier Einsätzen starke Leistungen erbrachte.

Kreisklasse A Süd-Ost

Nach vielen Niederlagen in der vergangenen Spielrunde ist der TTC Bad Dürkheim II in einer Liga angekommen, wo er die Spiele diktieren kann. Kallstadt hat aus den bisher absolvierten Partien 3:9 Punkte eingefahren und wird sich um den Klassenverbleib sorgen müssen.

Kreisklasse A Süd-West

Der TV Ellerstadt II und der TuS Wachenheim III spielen unten mit. Während der TuS in fünf Spielen ohne Erfolgserlebnis blieb, hat der TVE zumindest einmal Punkte gegen die DJK Eintracht Ludwigshafen für sich verbuchen können.

Kreisklasse B Süd-Ost

Der TVF Gönnheim II gewann vier Spiele. Mit 8:4 Zählern ist er der erste Verfolger von Spitzenreiter TTF Dannstadt-Schauernheim V. Der TuS Wachenheim IV belegt einen Mittelfeldplatz.