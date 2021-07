In der ersten Pokalrunde des Fußball-Kreises Rhein-Mittelhaardt erwartet C-Ligist SV 1911 Bad Dürkheim am Sonntag, 16 Uhr, den B-Ligisten TuS Wachenheim zum Nachbarschaftsduell. „Wir versuchen alles zu geben, um das Unmögliche wahr zu machen“, hofft der Dürkheimer Co-Trainer Roberto Benkler jun. auf eine Überraschung. Das Team sei ehrgeizig und freue sich auf die Partie. „Das ist auch für den Verein eine schöne Sache“, ergänzt Benkler. Er wird allerdings Akteure, die angeschlagen sind oder Rückstände haben, nicht nominieren.

Wachenheim gewinnt Generalprobe

Für Wachenheims Coach Michael Acker ist der SV 1911 nicht irgendein Verein. „Dürkheim war meine erste Trainerstation“, erinnert sich der Übungsleiter. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel ist gelungen. In einer Testpartie schlug der TuS den B-Ligisten SG Dannstadt/Rödersheim ungefährdet 2:0 (1:0). Wachenheim hatte viel Ballbesitz, allerdings war das Tempo nicht sonderlich hoch. Das 1:0 erzielte Kai Reffert, der einen an Patrick Stephan verursachten Foulelfmeter verwandelte (40.). Kurz vor dem Abpfiff entschied Frank Peter mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Mirko Rau die Begegnung.

„Am Sonntag wollen wir ein flüssiges Kombinationsspiel mit hoher Ballzirkulation aufziehen. Die Spieler sollen sich schnell von der Kugel trennen“, spricht Acker über die Ausrichtung. Er will mit der vermeintlich stärksten Elf beginnen und eine gute Spielanlage sehen. Viel Bewegung und sich wenig in Zweikämpfe verwickeln lassen, seien weitere Vorgaben an die Mannschaft. Das Ergebnis sei zweitrangig, nur das Weiterkommen in die nächste Runde zähle.