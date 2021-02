Dekorativ geformt und umwachsen sind die Fenster dieses Hauses in der Bahnhofstraße in Wachenheim. Ausdauernde Kletterpflanzen wie Efeu und Weinrebe ranken sich an der Fassade empor.

Die vielen Trauben, die noch am Weinstock hängen, bilden fast eine Art Fenstervorhang. Das villenartige Gebäude gehört mit seinen schmucken Elementen zur Stilepoche des Historismus, in der man auf vielfältige geschichtliche Vorbilder zurückgriff. Dieses Orientieren an vorausgegangenen Formen verweist auf die Bauzeit des Anwesens im ausklingenden 19. Jahrhundert.

Harmonische Gliederung

Die in Holz gefassten Fenster werden überwölbt von unterschiedlich ausgeformten und verzierten Bögen. Was nach innen als Lichtquelle dient, zeigt dem Außenstehenden eine harmonisch aufgebaute Gliederung. Hölzerne Sprossen unterteilen die Fensterflügel in viele kleinere Felder.

Die Anlehnung an historische Stilmerkmale setzt sich in der Fassade fort, wo Gesimse plastisch hervortreten. Zu den Pflanzen an Wand und Fenstern gehört auch ein Haselstrauch. Schon im Winter sieht man seine Kätzchen, die je nach Witterung frühzeitig reifen können und sich dann zum Pollenflug öffnen.