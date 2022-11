Vergangenes Jahr hat die Nikolausfahrt in Wachenheim erfolgreich Premiere gefeiert. Am 6. Dezember geht es in die nächste Runde.

Nachdem es bei der ersten Nikolausfahrt nur eine kurze Vorbereitungsphase gab, sind die Initiatoren der Aktion dieses Mal besser gerüstet. „Letztes Jahr hatten wir die Idee recht kurz vor dem 6. Dezember, den Wachenheimer Kindern zum Nikolaustag eine kleine Freude zu bereiten“, berichtet Michael Bolldorf, der den Einfall mit Brit Corbet aus „einer Schorle-Laune“ heraus in der Pfalzweiße an der Glühweinhütte entwickelt hatte.

Corbet, deren zwei Kinder Einrichtungen der Lebenshilfe besuchen, klagte damals, dass der Nikolaus bei ihnen wohl nicht kommen werde. „Gut, wenn der Nikolaus nicht zu euch kommt, dann muss ich ihn halt rumfahren“, erwiderte Bolldorf damals. Das sei gut zehn Tage vor dem 6. Dezember gewesen. „Mit dem Traktor meines Nachbarn bin ich dann zusammen mit dem Nikolaus durch Wachenheim gefahren und habe noch viele Kinder glücklich machen können“, erinnert sich Bolldorf. Das „überwältigende Feedback“ habe ihn gefreut.

Spenden für Lebenshilfe und Sterntaler

Dieses Jahr sei alles viel organisierter und man habe mit Hilfe eines Spendenaufrufs über 1100 Euro sammeln können. Das Geld komme je zur Hälfte der Lebenshilfe in Bad Dürkheim und dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zugute. Zusätzlich seien noch umfangreiche Sachspenden von Wachenheimer Betrieben und Privatpersonen eingegangen, die in Tüten verpackt an die Wachenheimer Kinder verteilt werden sollen. Zu dem Zweck wurde quer durch Wachenheim eine Fahrtroute mit verschiedenen Haltepunkten festgelegt, an denen die Tüten ausgegeben werden.

Die Fahrt beginnt gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der VR-Bank. Über den Inhalt der Tüten werde nichts verraten. Das bleibe eine Überraschung und hänge auch davon ab, wie artig die Kinder waren. Die Braven können noch bis 2. Dezember angemeldet werden.

Noch Fragen?

Anmeldung für bis Freitag, 2. Dezember, per E-Mail an nikolausfahrt.wachenheim@gmx.de

Link zur Spendenseite: https://gofound.me/72f8e287