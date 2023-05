Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Wachenheim bereits im Juli an den Start gehen. Wegen der Corona-Pandemie verschob sich der Termin auf den 8. September. Aufgrund fehlender Schulungsveranstaltungen des Telefon- und Fahrerteams wurde daraus aber auch nichts. Nun soll es am Donnerstag, 24. September, tatsächlich losgehen.

Entgegen der ursprünglichen Planung, den Bus dienstags und donnerstags fahren zu lassen, werden die Fahrgäste nur am Donnerstag einer jeden Woche von 8 bis 18 Uhr befördert. Fahrwünsche