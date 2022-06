Daniel Hoffmann, bislang Vorsitzender Richter am Landgericht Landau , ist zum Direktor des Amtsgerichts Bad Dürkheim ernannt worden. Die Vizepräsidentin des Landgerichts Frankenthal, Anja Schraut, händigte ihm am Dienstag die Urkunde aus. Nach der Beförderung von Susanna Braun zur Direktorin des Amtsgerichts Neustadt war die Stelle im Oktober 2021 vakant geworden. Hoffmann ist in Heidelberg geboren und wohnt mit seiner Familie in Wachenheim.

Nach seinem Zweiten juristischen Staatsexamen begann er im Jahr 2008 seine berufliche Laufbahn als Richter beim Landgericht Landau. Dort wurde er im Februar 2012 zum Richter auf Lebenszeit ernannt und im August 2017 zum Vorsitzenden Richter befördert. Er führte den Vorsitz in einer Zivilkammer des Landgerichts und der Berufungskammer für Strafsachen. Auch mit Verwaltungssachen ist Hoffmann gut vertraut.

Er war in der Verwaltungsabteilung des Landgerichts Landau als Präsidialrichter eingesetzt und zeitweise Vertreter des Pressesprechers. Neben seinen Aufgaben in der Justizverwaltung ist er nunmehr bei dem Amtsgericht Bad Dürkheim als Richter vor allem für Zivilsachen zuständig.