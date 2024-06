Vier Konzerte bietet in diesem Jahr wieder der „Dürkheimer Orgelsommer“, der in der kommenden Woche in der Schlosskirche mit einer Art Heimspiel startet.

Denn das Auftaktkonzert am Dienstag, 18. Juni, gestaltet „Lokal-Matador“ Kai Schreiber aus Freinsheim, Hausorganist der dortigen protestantischen Pfarrkirche am Markt, der hier ein Kontrastprogramm zu seinen „Bach-Stunden“ bietet, dem Zyklus, mit dem er in Freinsheim in regelmäßigen Abständen dem unvergleichlichen Werk des Thomaskantors huldigt. Ein barockes Werk von Samuel Scheidt hat er nun zwar auch für Bad Dürkheim ins Programm genommen, der Titel seines Konzerts lautet jedoch „Romantik trifft Jazz“. Dabei kündigt er neben Werken des (Früh-)Romantikers Christian Heinrich Rinck (1770-1846) und des Spätromantikers Camillo Schumann (1872-1946) auch eigene Kompositionen an, die dann vermutlich für die jazzige Komponente sorgen.

Eine Woche später, am 25. Juni, lässt die in Heidelberg lebende russische Organistin Maria Mokhova die Orgel „tanzen“. Passende Kompositionen vom 15. bis ins 21. Jahrhundert von bekannten und weniger bekannten Komponisten liefern die Musik dazu. Das dritte Konzert am 2. Juli paart dann die Orgel mit der Violine. Gustav Jannert-Telcian und Ramona Telcian reisen dafür aus Rumänien an.

Im Gepäck haben sie Melodien von Otto Olsson, Tomaso Vitali und aus der eigenen Feder.

Das Abschlusskonzert am 9. Juli gestaltet dann Thorsten Pech. Er wirkt aktuell in Wuppertal und verspricht ein Programm, das „Orgel mal ganz anders“ präsentieren soll. Dazu hat er Heiteres aus der Orgelwelt ausgesucht, und als besonderes Bonbon dürfen sich die Zuhörer Melodien wünschen, die er dann in freier Improvisation interpretieren wird.

Noch Fragen?

Alle Konzerte finden jeweils dienstags ab 19.30 Uhr in der Schlosskirche in Bad Dürkheim statt. Der Eintritt beträgt pro Konzert jeweils 12 Euro. Es gibt aber auch einen Festivalpass für alle vier Konzerte zum Preis von 40 Euro, der auch übertragbar ist. Der „Orgelsommer“ wird wie immer unterstützt vom „Freundeskreis für die Kirchenmusik“, der zur Einstimmung auf die Konzerte auch jeweils zuvor einen Sekt-Empfang geben wird.