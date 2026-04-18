Auch wenn nicht alles neu ist: Die Ideen könnten die Bad Dürkheimer Innenstadt voranbringen.

In Bad Dürkheim sieht es in puncto Leerständen noch besser aus als in vielen anderen Städten. Dennoch muss sich die Innenstadt fit machen für die Zukunft. Weniger Autos, mehr Aufenthaltsqualität – das ist die Richtung, die viele Experten empfehlen. Die vorgelegten Ideen gehen in diese Richtung. Jetzt wird es darauf ankommen, wie die frei werdende Fläche auf dem Stadtplatz gewinnbringend genutzt werden könnte. Auch für Aufgaben wie den Umgang mit einer alternden Gesellschaft oder die Anpassung an die Folgen des Klimawandels liegen gute Lösungsansätze auf dem Tisch. Ihre Umsetzung würde die Innenstadt zukunftsfähig machen. Angesichts der vielen Themen ist es aber wichtig, sich nicht zu verzetteln.