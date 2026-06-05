Der Haupt- und Finanzausschuss hat den geplanten Zweckvereinbarungen mit den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Freinsheim zur Unterstützung der Bad Dürkheimer Feuerwehr zugestimmt.

Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bad Dürkheim für 2026 war festgestellt worden, dass die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzgrundzeiten in Randbereichen des Stadtgebiets nur durch eine Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren sichergestellt werden kann. Das gilt vor allem für die Bereiche Ruheforst, Kirschtal, Jägerthal und Alte Schmelz sowie den Ortsteil Leistadt. Diese können teilweise schneller durch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr Frankenstein oder der Feuerwehr Kallstadt erreicht werden, was im letzteren Fall für den Ortsteil Leistadt gilt.

Ziel der Vereinbarung ist die Verbesserung der Einsatzzeiten und damit die Sicherstellung eines wirksamen Brandschutzes. Bei nicht-kostenpflichtigen Einsätzen ihrer Wehren sollen die beiden Verbandsgemeinden von der Stadt Bad Dürkheim entschädigt werden. Der Bad Dürkheimer Stadtrat muss ebenso wie die betroffenen Verbandsgemeinden noch zustimmen.