Mit der Bekämpfung von Waldbränden hat die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim vor allem in den Sommermonaten in ihrem eigenen Bezirk stets alle Hände voll zu tun. Am Samstag ist sie nun schon im Frühling zu einem solchen Einsatz ausgerückt, allerdings in nachbarschaftliche Gefilde: „Wir wurden von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn um 15 Uhr als Unterstützung angefordert“, berichtet Wehrleiter Karlheinz Bayer. Die Dürkheimer sind daraufhin mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten nach Frankenstein gefahren und haben im Gebiet Rabenfels die Enkenbach-Alsenborner Einheiten, die im Wald den Brand bekämpften, mit Löschwasser versorgt. Nach fast dreieinhalb Stunden war der Einsatz für die Dürkheimer Feuerwehr beendet.