Ein Bewohner und drei Mitarbeiter des St. Maria Alten- und Pflegeheims in Bad Dürkheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Auch an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim gibt es einen Coronafall.

Der Bewohner des Alten- und Pflegeheims sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, müsse aber nicht beatmet werden, sagte die Leiterin des Gesundheitsamts, Silke Basenach, auf Anfrage. Er sei auf Corona getestet worden, da er Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt habe. Bei einem anderen Bewohner, der sich mit dem Patienten ein Zimmer teilt, sei der Test negativ ausgefallen.

Am Wochenende sollen die übrigen Bewohner durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet werden. Von den Mitarbeitern ist einer in der Pflege beschäftigt, die beiden anderen sind Kräfte in der Verwaltung und der Haustechnik, so die Kreisverwaltung. Die Infizierten haben sich in Quarantäne begeben, das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen.

Die Pflegekraft zeige gar keine, die beiden übrigen Mitarbeiter leichte Symptome, sagte Basenach. Die weiteren Mitarbeiter der Einrichtung, die bisher keine Anzeichen für eine Erkrankung zeigen, werden Anfang kommender Woche getestet. „Es ist gut, dass die Infektionen so früh erkannt wurden und dass wir gleich engmaschig kontrollieren können“, sagte die Chefin des Gesundheitsamts. Zudem handle es sich bei St. Maria um eine vergleichsweise kleine Einrichtung.

Um weitere Infektionen zu vermeiden, bleibt das Alten- und Pflegeheim vorerst für Besucher geschlossen. Die Bewohner sind laut Basenach gebeten worden, ihre Mahlzeiten auf dem Zimmer einzunehmen. Die Mitarbeiter tragen FFP-2-Masken. Mit den Ergebnissen der Tests rechnet das Gesundheitsamt in der kommenden Woche.

Oberstufenschülerin positiv getestet

Auch an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim gibt es einen Corona-Fall: Eine Schülerin aus der elften Klasse (Standort Deidesheim) ist positiv getestet und in Quarantäne geschickt worden. Die Kontakte der Schülerin würden derzeit zurückverfolgt und ihre Klassenkameraden sowie Lehrer informiert. Weil die Herbstferien am Freitag begonnen haben, habe die Infektion keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb, sagte Basenach.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach Stand Freitag, 13 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 577 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 415 im Kreis und 162 in der Stadt Neustadt. Seit Donnerstag sind im Landkreis sechs Neuinfektionen hinzugekommen. Damit sind dort 32 aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt, in Neustadt sind es sieben Fälle. 371 Menschen aus dem Kreis und 153 aus Neustadt gelten seit Beginn der Pandemie als genesen.

Im Kreis wurden in den letzten sieben Tagen 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner bekannt, in Neustadt vier. Bislang sind nach Angaben der Kreisverwaltung zwölf Menschen aus dem Landkreis und zwei aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.