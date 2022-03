Die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal werden am Sonntagabend nicht den Tabellenführer VTV Mundenheim in der Sporthalle Dirmstein empfangen. Grund: Die „Gekkos“ haben laut Trainer Thorsten Koch aktuell sieben Corona-Fälle im Team. Die betroffenen Spieler hätten positive Schnelltests gehabt, und auch die PCR-Tests, die jetzt nach und nach eingelaufen seien, seien positiv gewesen. „Ich hätte am Sonntag keine Mannschaft zusammenbekommen“, betont Koch. Ein Nachholtermin für die Partie gegen die VTV steht noch nicht fest. Erst müsse das Nachholspiel gegen Nieder-Olm terminiert werden, erläutert Koch. Noch offen ist, was das für die Partie in einer Woche gegen Völklingen bedeutet. „Wir sind generell bestrebt, zu spielen und die Runde durchzuziehen“, sagt Koch.