Seit Mittwoch, 22. April, hat Bad Dürkheim eine Carsharing-Station: Ein Kleinwagen und ein Kombi des Anbieters Stadtmobil stehen am Parkplatz am Busbahnhof bereit.

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unseres Mobilitätskonzeptes“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) laut einer Pressemitteilung. „Wir wollen, dass die Menschen über Alternativen zum Privat-Pkw nachdenken“, erläutert er. Etwa 70.000 Euro stellt die Stadt für die Finanzierung des Angebots in den ersten vier Jahren bereit. Dafür erhält die Stadt 90 Prozent der Fahrterlöse. Stadtmobil übernehme dagegen den Unterhalt und die Wartung der Fahrzeuge sowie Kundenbetreuung, Verwaltung und Abrechnung.

Erfahrungsgemäß lässt sich Carsharing in einer Stadt der Größe Bad Dürkheims nicht kostendeckend betreiben. In einer Berechnung, die dem Stadtrat im Februar präsentiert wurde, rechnet die Stadt mit einem Defizit von 52.000 Euro für die vier Jahre. Je häufiger die Autos genutzt werden, desto geringer fällt es aus. Durch eine Kooperation zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und Stadtmobil gebe es für Besitzer von Jahres- und Halbjahreskarten des VRN Rabatt auf die Anmeldung bei Stadtmobil. Stadtmobil-Vorstand Miriam Caroli erklärt, das Ausleihen eines Carsharing-Autos sei auch in Corona-Zeiten eine gute Alternative für diejenigen, die mobil sein müssen und Busse oder Bahnen meiden wollen. „Die Nutzung der Carsharing-Autos ist einfach: anmelden, online buchen, Auto abholen und fahren“, so Caroli.

Im Gegensatz zu Mietautos könnten die Fahrzeuge nicht nach jeder Nutzung von Personal gereinigt werden, erklärt Caroli auf Nachfrage der RHEINPFALZ. „Da könnten wir die Autos nicht für so wenig Geld vermieten.“ Allerdings sei der Turnus, in dem gereinigt werde, wegen der Corona-Pandemie erhöht worden. Stadtmobil vertraue bei der Hygiene auf die Fahrer: Im Auto sollten die gängigen Hygienevorgaben eingehalten werden.

Jeder könne die Oberflächen vor der Fahrt selbst desinfizieren oder mit einer einfachen Seifenlösung abwaschen. „Wenn ich die Autos nutze, nehme ich eine Wasserflasche und ein Stück Seife mit und wasche nach dem Fahren die Hände“, erzählt Caroli. Das Risiko, sich über die Autos anzustecken, sei generell sehr gering. Es gebe noch keine Belege dafür, dass eine Ansteckung über Oberflächen möglich ist.

