Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im ehemaligen „Weißen Rössel“ oberhalb des Burgtalweihers in Wachenheim soll im September das Café Ideal eröffnen. Bujar Gaxherr will damit das gastronomische Angebot in der Stadt erweitern

Wenn es nach dem Willen von Bujar Gaxherri geht, soll das Café Ideal spätestens im Spätsommer die ersten Gäste bewirten. Der Gastronom hat mit seiner Familie im vergangenen