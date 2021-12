Nach Auskunft der Pächterfamilie ist die Schänke auf der Wachtenburg mit sofortiger Wirkung geschlossen. „Aufgrund der Vorgaben der neuen Coronaschutzverordnung haben wir uns entschlossen, die Burgschänke zumindest bis zum Jahresende zu schließen“, berichtet Pächter Albert Schattner, dann sehe man weiter. Auch die Tatsache, dass die „Geboosterten“ keinen aktuellen Test vorlegen müssen, ändere nichts daran, dass der Aufwand derzeit viel zu groß sei und man nicht genügend Platz habe, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Außerdem, so Schattner, habe man in den vergangenen Wochen beobachtet, dass die Leute ängstlicher geworden seien und den Weg auf die Burg nicht so gefunden hätten. Die Entscheidung zu schließen, tue ihm leid, er bitte dafür um Verständnis.

Dieter Weilacher vom Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg ergänzt, dass das Burggelände und auch der Burgturm von der Schließung nicht betroffen seien und weiter wie gewohnt besucht werden können.