Am Samstag, 26. November, wird der große Weihnachtsbaum vor der Wachtenburg aufgestellt, von wo aus er dann in der Adventszeit vorweihnachtliche Stimmung verbreiten soll. Aus diesem Anlass lädt der Förderkreis zur Erhaltung der Ruine die Bevölkerung, insbesondere Eltern mit Kindern, an diesem Tag zum Burg-Advent ein. Das Aufstellen des Baums auf dem Bergfried beginnt um 13 Uhr. Das Förderkreis-Team sorgt dabei mit Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Waffeln für die Adventsstimmung. Gegen 17.30 Uhr wird dann auch der Nikolaus auf der Burg eintreffen, um wie jedes Jahr die Kinder zu beschenken.