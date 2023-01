Am frühen Neujahrsmorgen um 1.41 Uhr wurde die Feuerwehr Wachenheim aufgrund einer brennenden Papiermülltonne im Wachenheimer Königswingert alarmiert. Als die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann an der Einsatzstelle ankam, war die Mülltonne größtenteils abgebrannt. Die Wehr löschte die Papiermülltonne mit Schaum. Wehrführer Thomas Münch vermutet, dass ein Böller in der Tonne gelandet ist und das Papier entzündet hat.